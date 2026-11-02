“Why always me?”, schiaffo e svista: Vlahovic rispolvera Balotelli

Schiaffo in faccia ma niente fallo

In Turchia hanno capito subito le potenzialità di Vlahovic e per questo i difensori hanno cominciato a marcarlo stretto. Anche troppo. Il Kasimpasa per cercare di limitarlo è stato colpito più volte dagli avversari, facendo arrabbiare sia l'attaccante che la panchina del Besiktas. In particolare, in un'occasione prima è finito a terra e poi ha ricevuto uno schiaffo da Arous. L'arbitro però non ha visto, il VAR non è intervenuto e il tutto si è risolto con un nulla di fatto. Vlahovic a questo punto è andato a parlare subito con l'arbitro, chiedendo spiegazioni. Dal labiale sembra proprio che l'attaccante dica: "Se dare pugni è permesso, allora ne darò uno anche io".

Vlahovic come Balotelli: "Why always me?"

Una situazione surreale, che ha mandato su tutte le furie l'ex Juventus. Vlahovic, infatti, era sicuro che l'avversaria sarebbe stato ammonito, tanto che una volta rialzatosi ha guardato intensamente il quarto uomo, ma senza trovare riscontri. A questo punto il classe 2000 a bordo campo ha allargato le braccia in segno di disperazione e ha gridato: "Why always me?". Una frase iconica, che rimanda a un altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mario Balotelli, che aveva mostrato una maglia con scritta quando giocava nel Manchester City dopo un gol nel derby contro lo United nel 2011.

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