“Ronaldo non era più in grado. Da quando è andato alla Juve…”: Ten Hag durissimo
La carriera e i numeri di Cristiano Ronaldo parlano da soli. Il portoghese è stato uno dei più grandi di sempre ma negli ultimi anni CR7 ha vissuto un calo importante, normale vista l'età. La pensa in questo modo anche Ten Hag, suo allenatore ai tempi della seconda esperienza al Manchester United, che intervistato da ESPN ha detto: "Nella mia opinione, Cristiano Ronaldo è indubbiamente un giocatore fantastico e uno dei più grandi di tutti i tempi. Ma la verità è che negli ultimi 7-8 anni non è stato più in grado di performare a quel livello".
"Da quando il Real lo ha venduto alla Juve..."
Pagato ben 117 milioni di euro, alla Juventus Ronaldo ha fatto benissimo, autore di ben 101 gol e 28 assist in 134 presenze. In pratica quasi un bonus a partita. Secondo l'allenatore olandese, però, l'inizio del declino del portoghese è iniziato proprio con l'arrivo a Torino: "Dalla Juventus in poi, era semplicemente finita. Quando il Real Madrid lo ha lasciato andare, era già in fase calante. In effetti, la più grande forza del Real Madrid è che sa sempre il momento perfetto per separarsi da un giocatore. E anche in questo caso è stato così".
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