“Ronaldo non era più in grado. Da quando è andato alla Juve…”: Ten Hag durissimo

La carriera e i numeri di Cristiano Ronaldo parlano da soli. Il portoghese è stato uno dei più grandi di sempre ma negli ultimi anni CR7 ha vissuto un calo importante, normale vista l'età. La pensa in questo modo anche Ten Hag , suo allenatore ai tempi della seconda esperienza al Manchester United , che intervistato da ESPN ha detto: "Nella mia opinione, Cristiano Ronaldo è indubbiamente un giocatore fantastico e uno dei più grandi di tutti i tempi. Ma la verità è che negli ultimi 7-8 anni non è stato più in grado di performare a quel livello ".

"Da quando il Real lo ha venduto alla Juve..."

Pagato ben 117 milioni di euro, alla Juventus Ronaldo ha fatto benissimo, autore di ben 101 gol e 28 assist in 134 presenze. In pratica quasi un bonus a partita. Secondo l'allenatore olandese, però, l'inizio del declino del portoghese è iniziato proprio con l'arrivo a Torino: "Dalla Juventus in poi, era semplicemente finita. Quando il Real Madrid lo ha lasciato andare, era già in fase calante. In effetti, la più grande forza del Real Madrid è che sa sempre il momento perfetto per separarsi da un giocatore. E anche in questo caso è stato così".