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Everton, colpo in casa del Newcastle. Rimonta Deportivo contro l’Osasuna, vince il Brest

In Premier League basta un gol di Barry ai Toffees. Lorient ko nel posticipo di Ligue 1. Vittoria casalinga dei galiziani in Liga
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Pubblicato il 02.11.2026, 23:04

2 min

EvertonPremier LeagueNewcastle

Il posticipo della nona giornata di Premier League va all’Everton. A St James’ Park i Toffees hanno battuto il Newcastle 1-0, grazie al gol di Barry dopo quattro minuti del secondo tempo. Con questa vittoria l’Everton sale al settimo posto con 13 punti, appena dietro Liverpool e Brentford. Il Newcastle invece si ferma a 11 punti, al tredicesimo posto, e prosegue un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite. In Ligue 1 il Brest ha vinto 2-0 sul campo del Lorient. Il primo tempo è finito senza reti, poi al 69' Ajorque ha sbloccato la partita. Nel recupero Tosin ha sbagliato un rigore per i padroni di casa, e poco dopo Edjouma, su assist di Versini, ha chiuso il risultato sul 2-0 per gli ospiti.

Vittoria in rimonta del Deportivo

In Liga il Deportivo La Coruna ha rimontato l’Osasuna e ha vinto 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 32' con Budimir, su assist di Gómez. Nella ripresa i galiziani hanno pareggiato al 64' con Soriano, servito da Lusimi Cruz, e a tre minuti dalla fine Nsongo ha segnato il gol del sorpasso, che regala tre punti importanti alla squadra di casa, che ritrova la vittoria e sale a quota 14 punti avvicinandosi alla zona Europa.

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