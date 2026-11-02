Everton, colpo in casa del Newcastle. Rimonta Deportivo contro l’Osasuna, vince il Brest
Il posticipo della nona giornata di Premier League va all’Everton. A St James’ Park i Toffees hanno battuto il Newcastle 1-0, grazie al gol di Barry dopo quattro minuti del secondo tempo. Con questa vittoria l’Everton sale al settimo posto con 13 punti, appena dietro Liverpool e Brentford. Il Newcastle invece si ferma a 11 punti, al tredicesimo posto, e prosegue un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite. In Ligue 1 il Brest ha vinto 2-0 sul campo del Lorient. Il primo tempo è finito senza reti, poi al 69' Ajorque ha sbloccato la partita. Nel recupero Tosin ha sbagliato un rigore per i padroni di casa, e poco dopo Edjouma, su assist di Versini, ha chiuso il risultato sul 2-0 per gli ospiti.
Vittoria in rimonta del Deportivo
In Liga il Deportivo La Coruna ha rimontato l’Osasuna e ha vinto 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 32' con Budimir, su assist di Gómez. Nella ripresa i galiziani hanno pareggiato al 64' con Soriano, servito da Lusimi Cruz, e a tre minuti dalla fine Nsongo ha segnato il gol del sorpasso, che regala tre punti importanti alla squadra di casa, che ritrova la vittoria e sale a quota 14 punti avvicinandosi alla zona Europa.
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