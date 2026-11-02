Everton, colpo in casa del Newcastle. Rimonta Deportivo contro l’Osasuna, vince il Brest

Il posticipo della nona giornata di Premier League va all’Everton. A St James’ Park i Toffees hanno battuto il Newcastle 1-0, grazie al gol di Barry dopo quattro minuti del secondo tempo. Con questa vittoria l’Everton sale al settimo posto con 13 punti, appena dietro Liverpool e Brentford. Il Newcastle invece si ferma a 11 punti, al tredicesimo posto, e prosegue un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite. In Ligue 1 il Brest ha vinto 2-0 sul campo del Lorient. Il primo tempo è finito senza reti, poi al 69' Ajorque ha sbloccato la partita. Nel recupero Tosin ha sbagliato un rigore per i padroni di casa, e poco dopo Edjouma, su assist di Versini, ha chiuso il risultato sul 2-0 per gli ospiti.