De Miguel è morto, calcio sotto shock: fatale l'arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco

Jesus De Miguel Alameda non ce l'ha fatta . Il Tenerife ha annunciato il decesso del 30enne calciatore madrileno , ieri vittima di un incidente durante la partita contro l' Andorra , valida per la serie B spagnola, sospesa al 98' sul 2-2 dopo che Jesus De Miguel è rimasto a terra privo di sensi . L'attaccante del Tenerife si è scontrato in modo violentissimo col portiere avversario Owono , che aveva abbandonato la propria area per cercare di anticiparlo. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, De Miguel ha riportato un arresto cardiorespiratorio secondo quanto riferito dal primo bollettino medico del club, con il battito cardiaco che era stato "ripristinato grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) eseguite dal personale medico all'interno dell'ambulanza". Ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria, le condizioni del calciatore si sono aggravate nella notte, fino ad arrivare al decesso questa mattina .

Il comunicato del Tenerife

"Devastati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che sia tutto vero, il CD Tenerife comunica la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda - informa il club in un comunicato postato sui social -. Non ci sono parole di conforto; non c'è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutto il popolo del Tenerife che oggi piange per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, nello stesso tempo, chiede con il cuore il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti". Sono queste le parole contenute all'interno della nota ufficiale emanata dal Tenerife - club di Liga 2 - mediante le quali viene annunciata la dipartita del centravanti 32enne.

Il cordoglio del club di Andorra

Il club di Andorra, avversario del Tenerife lunedì scorso, è stato uno dei primi a esprimere le proprie condoglianze per la tragica notizia della morte di Jesús de Miguel, vittima di uno scontro di gioco con il portiere del club di Andorra, Jesus Owono. "Con il cuore spezzato e profondamente addolorati, desideriamo porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Jesús de Miguel, a tutti i suoi compagni di squadra, agli amici e al CD Tenerife. Riposa in pace". La morte di Jesús de Miguel ha sconvolto il calcio spagnolo e gettato il CD Tenerife nel dolore. Da quando la notizia si è diffusa, sono giunti messaggi di affetto e condoglianze da ogni angolo del mondo del calcio, a testimonianza del profondo impatto della perdita di uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Tenerife.