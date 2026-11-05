Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale: "Sarà sempre dentro di me". Lascia dopo 23 anni e 146 gol

Cristiano Ronaldo dice addio al Portogallo . Con un lungo e toccante video postato sul proprio profilo Instagram, l'attaccante dell' Al-Nassr ha annunciato il ritiro dalla Nazionale. "Il Portogallo resterà sempre dentro di me", ha scritto nella didascalia. Si conclude così una storia durata 23 anni, cominciata nel lontano 2003, anno in cui Ronaldo esordì appena diciottenne. A 41 anni, CR7 ha deciso di mettere la parola fine. Un'avventura leggendaria con il trionfo dell'Europeo del 2016 e le due Nations League conquistate nel 2019 e 2025. Ronaldo lascia da miglior marcatore nella storia della Nazionale portoghese con 146 gol in 234 presenze, un record difficilmente battibile. Le frasi più toccanti pronunciate dalla leggenda nel video: "Al popolo portoghese: è giunto il giorno di restituire la maglia numero sette della nazionale, che appartiene a tutti noi. Volevo vincere, volevo essere il migliore, volevo fare la storia. Ho commesso anche errori, ma non ho mai mollato".

Dalla vittoria dell'Europeo alle frizioni con Jorge Jesus

A soli 19 anni Ronaldo fu tra i protagonisti della cavalcata del Portogallo a Euro 2004 fino alla finale persa contro la Grecia. Una rosa altamente competitiva, con fuoriclasse del calibro di Figo, Rui Costa e Deco, ma nella quale CR7 riuscì a ritagliarsi il suo spazio. Due anni più tardi portò il Portogallo nella semifinale del Mondiale, segnando il rigore decisivo ai quarti contro l'Inghilterra: i lusitani persero poi la semifinale con la Francia e la finale del terzo posto con la Germania. L'apice della carriera di Ronaldo in Nazionale fu certamente lo storico trionfo agli Europei del 2016. Dopo le prime due prestazioni anonime nel girone, dove sbagliò anche un rigore contro l'Austria, CR7 tolse le castagne dal fuoco ai suoi nell'ultima partita con l'Ungheria, realizzando una doppietta nel 3-3 che consentì alla Nazionale lusitana di passare come terza del girone. Da lì partì una cavalcata memorabile: vittoria con la Croazia ai supplementari, con la Polonia ai rigori e in semifinale col Galles dove sbloccò la partita. In finale contro la Francia Ronaldo uscì in lacrime dopo 25 minuti per un infortunio, ma i suoi compagni giocarono letteralmente per lui, che nel frattempo faceva l'allenatore aggiunto dalla panchina, e conquistarono uno storico successo grazie al gol di Eder nei supplementari che valse anche il quarto pallone d'oro a CR7.

Poi le due Nations League del 2019 e 2025 (dove timbra ai quarti, in semifinale e in finale). Ma il tabù Mondiale resta: dal 2010 in poi Ronaldo non si è mai spinto oltre i quarti di finale. Come dimenticare le lacrime di CR7 dopo l'eliminazione con il Marocco nel 2022, anno in cui trionfò l'Argentina del suo eterno rivale Messi. Cristiano ci ha provato per l'ultima volta quest'anno, arrendendosi agli ottavi dinanzi alla Spagna futura vincitrice della manifestazione. Le frizioni col ct Jorge Jesus, subentrato a Roberto Martinez proprio dopo l'ultimo Mondiale, rappresentano una macchia proprio sul finale dell'avventura di Ronaldo in Nazionale. Con il nuovo ct Ronaldo è finito indietro nelle gerarchie a tal punto da abbandonare addirittura il ritiro della Nazionale durante la fase a gironi della Nations League in corso. Un periodo di tensione che magari non ha fatto terminare nel migliore dei modi la carriera di CR7 in Nazionale, ma che non cancella minimamente gli infiniti record collezionati da questo immenso fuoriclasse.