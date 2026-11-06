Jorge Jesus e l'addio di Ronaldo al Portogallo: "Chiedete a lui! Per me la questione è chiusa"

L'addio al Portogallo di Cristiano Ronaldo continua a far rumore. Nella giornata di ieri CR7, con un lungo video pubblicato sui social, ha comunicato che non giocherà più per la nazionale : una decisione che ha fatto discutere in virtù di quello che era successo con il ct Jorge Jesus . E così, a margine della conferenza stampa del commissario tecnico per la presentazione dei convocati, le domande su Ronaldo sono inevitabilmente arrivate.

Portogallo-Ronaldo, parla Jorge Jesus

"Il motivo per cui ha lasciato la Nazionale? Non lo so: dovresti chiederglielo. Quello che so per certo è che Cristiano e io abbiamo lavorato insieme per un anno (all'Al-Nassr, ndr): è stato un periodo felice, e abbiamo vinto il titolo con il club in cui eravamo”. Un giornalista ha poi chiesto al ct se cambierebbe qualcosa nel modo in cui hai gestito la situazione con Cristiano Ronaldo. La risposta di Jorge Jesus è perentoria: "Non cambierei nulla, assolutamente nulla. Ho preso una decisione da allenatore, mettendo al primo posto gli interessi della mia squadra e della nazionale portoghese. Sono convinto di non aver fatto nulla che abbia causato quanto accaduto". Con il passare dei minuti la tensione si alza, con un cronista che chiede: "Spiegherà la situazione CR7 al popolo portoghese?". Jorge Jesus replica: "Ne abbiamo già parlato. Per me, la questione è chiusa". La stampa incalza: "È stato annunciato che avreste tenuto un incontro con lui per chiarire...", ma Jesus chiosa: "La questione è chiusa per me".

Il comunicato di CR7 e la risposta del ct

Tutto era nato dall'abbandono del ritiro del Portogallo da parte di CR7. In una lunga lettera la leggenda portoghese spiegò la motivazione del suo gesto, con il racconto di una parola data e non rispettata da parte di Jorge Jesus sul suo impiego in campo. In tutto questo arrivarono le scuse per l'essere andato via dal ritiro della nazionale, affermando di essere disponibile a tornare. La risposta sulla questione da parte del ct non sembrava andare nella direzione di una chiusura del caso: "Ho letto il comunicato. E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere".

La sanzione della Federazione e l'addio

La conseguenza di quanto accaduto fu, in termini di 'pena', una sanzione esigua: 255 euro da versare alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dalla nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleção das Quinas in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League. Cristiano Ronaldo sarebbe stato di nuovo convocabile per le partite di Nations League di metà novembre. Poi la decisone improvvisa da parte di CR7, che chiude la sua esperienza con il Portogallo che ha visto l'ultimo atto con l'addio dal ritiro. Termina così una parentesi che è stata comunque gloriosa e dorata, chiusa con due Nations League ed un Europeo.