"Si è chiuso in casa, non sa neanche chi sia": Owono sotto shock dopo la tragedia De Miguel
Owono, giorni di isolamento e sofferenza dopo la tragedia
Il portiere della nazionale della Guinea Equatoriale sta attraversando una delle fasi più difficili della propria esistenza. Le persone che hanno avuto modo di stargli vicino nelle ultime ore lo descrivono come un uomo "distrutto", incapace di trovare una spiegazione a quanto successo. Secondo una fonte vicina al calciatore, citata da The Athletic, Owono "è isolato dal mondo, in questo momento non sa nemmeno chi sia". Una condizione di profondo smarrimento emotivo, alimentata dalla consapevolezza di essere stato protagonista, seppur involontariamente, di un episodio dalle conseguenze irreparabili.
Intorno a lui continuano ad arrivare parole di conforto e tentativi di rassicurazione: nessuno gli attribuisce responsabilità per la morte di De Miguel. Eppure, per il portiere, accettare questa realtà sembra estremamente complicato. La sofferenza è emersa anche attraverso l'unico messaggio pubblico diffuso finora, nel quale ha definito quanto sta vivendo come "i giorni più difficili della mia vita". Una frase che restituisce soltanto in parte la dimensione del dramma personale che sta affrontando.
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