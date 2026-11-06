"Si è chiuso in casa, non sa neanche chi sia": Owono sotto shock dopo la tragedia De Miguel

Il calcio si è fermato davanti a una tragedia che ha lasciato un segno profondo in tutti i suoi protagonisti. Mentre familiari, amici e conoscenti accompagnavano Jesus de Miguel nel suo ultimo viaggio, ad Andorra un altro uomo sta vivendo un dramma difficile persino da raccontare. È Jesus Owono, il portiere dell'Andorra coinvolto nell'episodio di gioco che ha preceduto la morte del calciatore del Tenerife, colpito da una violenta ginocchiata al petto durante una gara di seconda divisione spagnola. Il giovane estremo difensore, appena 25enne, si trova ad affrontare un trauma psicologico enorme. Nonostante le rassicurazioni ricevute da chi gli è vicino, il senso di colpa continua a tormentarlo, mentre il dolore per quanto accaduto sembra averlo completamente sopraffatto.

Owono, giorni di isolamento e sofferenza dopo la tragedia

Il portiere della nazionale della Guinea Equatoriale sta attraversando una delle fasi più difficili della propria esistenza. Le persone che hanno avuto modo di stargli vicino nelle ultime ore lo descrivono come un uomo "distrutto", incapace di trovare una spiegazione a quanto successo. Secondo una fonte vicina al calciatore, citata da The Athletic , Owono "è isolato dal mondo, in questo momento non sa nemmeno chi sia". Una condizione di profondo smarrimento emotivo, alimentata dalla consapevolezza di essere stato protagonista, seppur involontariamente, di un episodio dalle conseguenze irreparabili.