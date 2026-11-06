Ronaldo in campo per Jesus de Miguel. Quando il calcio è vera solidarietà
"Siamo pienamente consapevoli che nulla potrà mai compensare la perdita di una persona cara, ma crediamo fermamente che il calcio vada oltre i confini del terreno di gioco. Per questo, abbiamo deciso di devolvere alla famiglia di Jesus de Miguel l'intero incasso della prossima partita con il Tenerife". Il comunicato dell'Union Déportiva Almeria è stato ispirato direttamente da Cristiano Ronaldo, comproprietario del club attualmente secondo nella Serie B spagnola, la Ségunda Division. E lo stesso torneo in cui milita anche la squadra di Jesus de Miguel. 30 anni, l'attaccante spirato in ospedale per arresto cardiaco dopo il tremendo scontro di gioco contro il portiere dell'Andorra, Jesus Owono. La tragedia de Miguel ha scioccato il mondo del calcio spagnolo che ha partecipato in massa ai funerali del giocatore. Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che sosterrà "in ogni ulteriore modo" Maria, la compagna di Jesus e Carla, la figlia data alla luce sedici mesi fa.
De La Fuente: "Vogliamo essere accanto a tutti"
Luis de la Fuente ct campione del mondo, prima di diramare le convocazioni della Nazionale in vista delle partite con la Repubblica Ceca e l'Inghilterra, ha postato un toccante messaggio sui social: "Un intero Paese torna a piangere. La Spagna non merita questo dolore. Il calcio è il motore che ci unisce. Oggi deve unirci più che mai. Siamo vicini alle vittime della spaventosa tragedia ferroviaria di Urda, a Jesus De Miguel e alla sua famiglia. Vogliamo essere accanto a tutti. A chi soffre, a chi sente un vuoto immenso, a chi è in attesa di notizie: condividiamo con tutti questa sensazione di impotenza. I giocatori e la Nazionale condividono il vostro immenso dolore". No, il calcio non è soltanto un gioco.
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