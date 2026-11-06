L'Everton strapazza il Coventry in rimonta. Amburgo, si vola con l'ex Genoa Gronbaek

L'Everton agguanta la zona Europa grazie all'importante vittoria ottenuta contro il Coventry. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il match sembrava essersi messo in salita con la rete di Gboho al 52' per gli ospiti. Poi, è salito in cattedra Barry: l'attaccante classe 2002 ha prima siglato il gold el pari al 56', poi quella della rimonta al 61'. All'81' arriva anche la rete del definitivo 3-1 targata Dewsbury-Hall che rilancia i Toffees in classifica, attualmente a quota 16 punti e saldamente al 5° posto, in attesa delle altre gare. Vince e convince anche l'Amburgo in Bundesliga: la squadra di casa si è portata in vantaggio con Muheim all'11', poi il gol del pari di Hack al 44'. Nel secondo tempo prima Nandja e poi la rete dell'ex Genoa Gronbaek, consegnano ai padroni di casa un'ottima vittoria e tre punti contro il Borussia Monchengladbach, sempre più ultimo in classifica.