L'Everton strapazza il Coventry in rimonta. Amburgo, si vola con l'ex Genoa Gronbaek
L'Everton agguanta la zona Europa grazie all'importante vittoria ottenuta contro il Coventry. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il match sembrava essersi messo in salita con la rete di Gboho al 52' per gli ospiti. Poi, è salito in cattedra Barry: l'attaccante classe 2002 ha prima siglato il gold el pari al 56', poi quella della rimonta al 61'. All'81' arriva anche la rete del definitivo 3-1 targata Dewsbury-Hall che rilancia i Toffees in classifica, attualmente a quota 16 punti e saldamente al 5° posto, in attesa delle altre gare. Vince e convince anche l'Amburgo in Bundesliga: la squadra di casa si è portata in vantaggio con Muheim all'11', poi il gol del pari di Hack al 44'. Nel secondo tempo prima Nandja e poi la rete dell'ex Genoa Gronbaek, consegnano ai padroni di casa un'ottima vittoria e tre punti contro il Borussia Monchengladbach, sempre più ultimo in classifica.
Pari Siviglia, vince il Tolosa
Termina a reti bianche il match tra Siviglia e Alaves in Liga, con un rigore sbagliato da Vargas al 32' che avrebbe potuto portare in vantaggio nel primo tempo la squadra di casa. Nessuna delle due compagini affonda il colpo decisivo e la gara terminerà 0-0. Siviglia a quota 18 al 6° posto, Alaves a quota 13. Vince il Tolosa in Ligue 1 contro lo Strasburgo: Hidalgo e McKenzie firmano i due gol del doppio vantaggio, poi accorcia l'ex Dortmund Reyna al 67' prima di subire la rete del definitivo 3-1 da parte di Jorgensen.
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