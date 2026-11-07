Bocchetti riparte dalla Turchia: l’ex Verona e Monza è il nuovo allenatore del Karagumruk

Un altro allenatore italiano in Turchia. Il Karagümrük , club che milita nel campionato di Serie B, ha ufficializzato l'ingaggio di Salvatore Bocchetti . Il 39enne di Napoli (40 anni il 30 novembre) riparte dopo le esperienze da tecnico con Verona, Monza e Atalanta Under 23. Nella stagione 2022-2023 un altro allenatore italiano, Andrea Pirlo , ha guidato il Karagümrük, adesso tocca a Salvatore Bocchetti.

Il comunicato del club turco

"Benvenuto Salvatore Bocchetti. Il nostro club ha firmato un contratto con il Direttore Tecnico Salvatore Bocchetti. Bocchetti, che ha giocato per club come il Milan, il Genoa, il Rubin Kazan e il Spartak Mosca nella sua carriera da calciatore, ha lavorato con Verona e Monza nella sua carriera da allenatore con le squadre della Serie A. Benvenuto Salvatore Bocchetti nella nostra famiglia e gli auguriamo una stagione di successo".