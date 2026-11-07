Tris Real, Barcellona agganciato. Bayern e Dortmund a braccetto, il Paris Fc insegue il Psg

Negli altri match successo esterno del Racing Santander, che supera 2-1 il Malaga in rimonta grazie alle reti di Iker Luque e Zabiri, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Dotor. Tre punti preziosi per gli ospiti, che salgono a quota 14 e si allontanano dalla zona retrocessione. Situazione sempre più complicata per il Malaga, ancora ultimo e senza vittorie in campionato. Finisce senza reti la sfida tra Espanyol e Deportivo La Coruña, con uno 0-0 che lascia entrambe le squadre a metà classifica. Pareggio anche tra Osasuna e Athletic Bilbao, che chiudono sull'1-1: i baschi passano in vantaggio con Nico Williams, ma vengono raggiunti nel finale da Catena. Un punto che permette all'Athletic di salire a quota 16, mentre l'Osasuna resta vicino alla zona retrocessione.

Bayern e Dortmund a braccetto

Non cambia l'equilibrio in vetta alla Bundesliga, dove Bayern Monaco e Borussia Dortmund conquistano entrambe i tre punti e salgono a quota 21. I bavaresi si impongono 2-1 sul campo del Mainz grazie alle reti di Kimmich e Karl, con Tietz a segno nel recupero per i padroni di casa. I gialloneri rispondono superando con lo stesso punteggio l'Elversberg, trascinati dalla doppietta di Nmecha, prima del gol ospite di Futkeu. Alle loro spalle arriva la prova di forza del Lipsia, che travolge 5-2 l'Augsburg e sale al terzo posto con 18 punti. A segno Banzuzi, Nkunku, Raum, Rômulo e Baumgartner per i padroni di casa, mentre agli ospiti non bastano le reti di Kade e Ogundu. Cade invece il Werder Brema, sconfitto 1-0 sul campo dello Stoccarda per effetto del gol di Mittelstädt, che rilancia gli svevi dopo un avvio di stagione complicato. Termina 2-2 la sfida tra Paderborn ed Eintracht Francoforte: i padroni di casa vanno a segno con Obermair e Pieringer, mentre una*doppietta di Burkardt, completata nel recupero, regala un punto agli ospiti. Il Bayern mantiene dunque il comando grazie alla migliore differenza reti, ma il Dortmund resta incollato alla capolista, con il Lipsia che prova a inserirsi nella lotta ai vertici.

Psg e FC Paris, lotta in vetta alla Ligue 1

Un'incornata sul secondo palo di Zabarnyi al 39', col tempismo perfetto su cross corto di Mayulu, regala tre punti al Psg che resta al comando della Ligue 1. Successo pesante per il Paris FC, che espugna il campo dell'Auxerre imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Sinayoko al 63'. Un Paris FC che conferma dunque l'ottimo avvio di stagione, superando Lille e Lione e consolidando la propria candidatura per le posizioni di vertice a -3 dai cugini in vetta. Resta invece complicata la situazione dell'Auxerre, ancora fermo a 10 punti e vicino alla zona retrocessione.