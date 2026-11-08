Morte De Miguel, l'iniziativa del Tenerife: "Ci prenderemo cura della figlia Carla e della famiglia"

L'iniziativa del Tenerife per Jesus de Miguel

Nel corso dell'omaggio organizzato allo stadio Heliodoro Rodríguez López, alla presenza dei tifosi e dei compagni di squadra di De Miguel, Garcia ha annunciato che il Tenerife garantirà un sostegno economico alla figlia del giocatore fino al raggiungimento della maggiore età. Un gesto concreto per assicurare alla bambina serenità e stabilità durante la crescita, nonostante la dolorosa perdita del padre. Queste le parole dell'azionista di maggioranza: "Per quanto dolorosa sia questa situazione, voglio dirvi di stare tranquilli: Carla, la figlia del nostro Demi, non sarà mai sola. Ci assicureremo che, quando crescerà, sappia chi era suo padre e sia orgogliosa del fatto che abbia difeso i colori del Tenerife". Garcia ha poi ribadito la volontà della società di accompagnare la piccola nel suo percorso: "Tutti insieme ci prenderemo cura di questa bambina fino ai suoi 18 anni. Non permetteremo che le manchi nulla e faremo in modo che possa guardare a quest'isola con un sorriso, perché la famiglia di Miguel Alameda occupa un posto speciale nei nostri cuori".

Rayco Garcia: "Ci prenderemo cura della sua famiglia"

L'iniziativa rappresenta anche un modo per mantenere vivo il ricordo di un calciatore che ha lasciato un segno nella storia recente del club. La società spagnola intende infatti accompagnare la famiglia di De Miguel, trasformando il dolore per la sua scomparsa in un impegno concreto che possa proseguire negli anni. Nel suo intervento, Garcia ha voluto sottolineare come la priorità, al di là delle celebrazioni e del tributo al giocatore, sia proprio quella di proteggere i suoi affetti più cari. "Ora, oltre a rendere omaggio al nostro Demi, la cosa migliore che possiamo fare per lui è prenderci cura della sua famiglia e custodirne l'eredità. Vi dico sinceramente che potete fidarvi: faremo esattamente questo", ha concluso l'azionista di maggioranza del Tenerife. Un messaggio di solidarietà e vicinanza che testimonia come il legame tra un club, i suoi calciatori e le rispettive famiglie possa andare ben oltre il campo da gioco.