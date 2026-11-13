Ancelotti: "Per noi fase di transizione, ma stiamo costruendo un gruppo forte". E Raphinha...

Il Mondiale non è andato bene, anzi sarebbe più giusto definirlo deludente se non disastroso dopo l'eliminazione agli ottavi. E visto che tutto il mondo è paese, a salire sul banco degli imputati è stato il ct Carlo Ancelotti . L'ondata delle critiche non si è fermata, ma il tecnico italiano va avanti per la sua strada, tranquillo e convinto che presto i giudizi cambieranno. La sua Seleçao affronterà a Singapore due amichevoli contro il Giappone e la selezione di casa, lo farà con un gruppo giovane e poche stelle, stando anche attento alle richieste dei club, visto che molti hanno manifestato preoccupazione per il rischio infortuni. "La salute del giocatore è sempre la priorità. Se un calciatore è al 100%, si allena e se è al 100% gioca. Gestiamo con attenzione il minutaggio. Questa settimana Bruno Guimaraes non ha svolto l'intera seduta di allenamento a causa di un leggero fastidio, ma ora sta bene ed è in grado di giocare. Abbiamo sempre a disposizione i dati per monitorare il minutaggio dei giocatori. I club e tutti gli altri possono stare tranquilli: abbiamo tutte le informazioni che servono . Inoltre, possiamo contare su uno staff di supporto di altissimo livello. Il nostro obiettivo è sempre quello di restituire i giocatori ai loro club in buone condizioni e senza infortuni".

Ancelotti: "Stiamo costruendo un gruppo forte"

Rasserenati i club, Ancelotti sposta l'attenzione rivolgendosi al popolo verdeoro. "Stiamo concentrando tutte le nostre energie per sfruttare al meglio questo periodo, è una fase di transizione per la Seleçao, con l'inserimento di nuovi giocatori. È questo il lavoro da svolgere. I tifosi possono stare tranquilli, perché stiamo costruendo un gruppo molto forte in vista del futuro". I brasiliani dovranno svegliarsi presto per seguire la Nazionale in queste due amichevoli. "Non c'è bisogno che dica nulla; so che i tifosi lo faranno per sostenere la nazionale in maniera del tutto naturale. Forse in altri Paesi dovrei esortare le persone a svegliarsi presto per guardare la squadra, ma non qui. Domani il Brasile si sveglierà perché vuole stare vicino alla nazionale e far sentire il proprio sostegno; e la squadra, domani, giocherà bene". Si parla anche di calcio, in particolare di Raphinha che potrebbe agire come centravanti: "Al Barcellona sta facendo molto bene in questo ruolo e non voglio modificare il suo modo di giocare in quella posizione. Sta dimostrando una qualità impressionante al Barcellona". E a proposito della stella del Barça c'era anche lui in conferenza e anche lui ha dovuto difendersi dalle critiche per aver rivelato, dopo il rinnovo fino al 2030 con i catalani, di aver parlato con Ancelotti in merito al suo minutaggio durante queste due amichevoli, per ridurre al minimo il rischio infortuni.

Raphinha: "Mie parole non recepite bene"

"Da quando indosso la maglia del Brasile - ha detto visibilmente emozionato -, ho sempre dimostrato quanto tenga a essere qui. Per me è sempre un onore e un privilegio e lo sarà sempre. Visto tutto quello che ho passato durante le ultime tre convocazioni — subendo tre infortuni praticamente nella stessa zona della gamba — intendevo semplicemente dire che ho bisogno di avere cura di me stesso. Naturalmente, non voglio infortunarmi di nuovo. Voglio essere a disposizione non solo della nazionale, ma anche del Barcellona. Le mie parole non sono state recepite bene, anche se pensavo di essermi espresso in modo chiaro, evidentemente non è stao così e purtroppo tutto questo fa parte del gioco". Raphinha ha poi aggiunto: "Per me è stato molto frustrante infortunarmi ai Mondiali e non aver potuto aiutare la squadra contro la Norvegia. Io do sempre il 100%. Medici e fisioterapisti mi dicono spesso di andarci piano, ma non posso cambiare il mio modo di giocare. Eppure, alla fine il corpo 'presenta il conto' e ha bisogno di tempo per recuperare. È stato frustrante - ha proseguito l'attaccante del Barcellona -. Siamo esseri umani e, per quanto ci si sforzi, è normale avvertire il peso delle critiche pur sapendo di aver dato tutto quello che si ha, ma dobbiamo essere pronti alle critiche perchè rappresentare il Brasile comporta una responsabilità enorme".