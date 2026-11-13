Tresoldi, che botta! Lascia il ritiro della Germania U21: cos'è successo. E intanto l'Italia...

L'episodio è avvenuto durante un'esercitazione, quando Tresoldi è entrato in collisione con Hendry Blank. Uno scontro particolarmente duro, testa contro testa, che ha costretto entrambi i giocatori ad abbandonare il ritiro della nazionale. A ricostruire l'accaduto è stato il commissario tecnico dell'U21 tedesca, Di Salvo: "È successo durante un calcio piazzato. Nicolò è saltato per colpire di testa, credo abbia anche segnato, ma successivamente si è scontrato con Hendry. È stato un impatto violento tra le loro teste, che li ha fatti cadere entrambi a terra e ha provocato mal di testa. Adesso stanno bene, ma quando si verificano episodi del genere non possiamo assolutamente correre rischi. Al momento non sono in grado di giocare. Ci auguriamo possano tornare disponibili dopo la sosta per le nazionali". La decisione ha dunque carattere esclusivamente precauzionale e, salvo complicazioni, non dovrebbe mettere a rischio il rientro in campo di Tresoldi dopo la sosta nazionali.

Stagione da protagonista

La notizia arriva in un momento particolarmente favorevole per l'attaccante classe 2004, protagonista di un avvio di stagione straordinario. I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il suo impatto in questa annata: 8 reti in campionato e 5 in Champions League, per un totale di 13 realizzazioni. Tra le marcature europee spicca, ovviamente, la tripletta realizzata contro l'Inter a San Siro, una serata indimenticabile per Tresoldi, che non ha mai nascosto la propria fede rossonera e che ha vissuto quella sfida con un significato speciale, quasi da... derby personale. Prestazioni e continuità realizzativa che lo stanno consacrando tra i giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo, e che testimoniano una crescita tangibile sotto il profilo tecnico ma anche in termini di personalità.

Futuro con l'Italia?

Con lo stop in nazionale dovrà anche rimandare l'occasione di migliorare il proprio score realizzativo con la Germania U21, con il record che è sempre più vicino. Nel frattempo, però, resta aperta un'altra questione: il possibile futuro con la maglia dell'Italia. La Nazionale azzurra continua infatti a sperare di convincere il talento del Brugge a scegliere il tricolore per il prosieguo della sua carriera internazionale. Un'ipotesi sulla quale si è espresso anche il ct Roberto Mancini nei giorni scorsi, confermando di aver avuto un contatto diretto con il giocatore: "Ci ho parlato, è nato in Italia e ha il papà italiano. Secondo me ci sono possibilità".