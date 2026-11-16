Lukaku lascia il Belgio, il messaggio d'addio: "Ho dato tutto e avuto compagni straordinari"

"Questi 16 anni ho dato tutto ciò che avevo per la nazionale… ho provato ogni singola emozione possibile… Ho giocato con compagni di squadra straordinari ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti". Con queste parole Romelu Lukaku dice addio alla nazionale belga. Classe 1993, l'ex attaccante di Inter, Roma e Napoli ha condiviso sui propri profili social un messaggio con cui si congeda definitivamente con i Diavoli Rossi - freschi del poker che ha fatto rinsavire l'Italia di Mancini e aperto le porte dei quarti di Nations League - dopo 16 anni dall'esordio con la nazionale maggiore, con la quale ha partecipato a 3 Europei e 4 Mondiali. Queste le parole del centravanti in forza al Fenerbahçe - che al Re Baldovino è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro - : "Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno supportato e dato fiducia nell'aiutare la squadra… è stato un bel viaggio e mi sono goduto ogni singolo momento. Ai tifosi del Belgio, grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra… sono orgoglioso di aver rappresentato il mio paese in 4 coppe del mondo e 3 campionati europei… Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi ora. È stato straordinario. È stato divertente. Vi sono grato. Grazie". Non si sono fatti attendere i messaggi dei tifosi e anzitutto dei compagni di squadra, tra cui Charles De Ketelaere ("Grazie"), Arthur Theate ("Fratello mio, mi mancherai"), Dodi Lukebakio ("Leggenda") e Thibaut Courtois - che ha lasciato il Belgio nel 2024 - ("Grazie di tutto fratello mio Tantissimi ricordi fantastici").