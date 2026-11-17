Attacco, difesa e contrattacco. Più che una partita è una telenovela e la nuova puntata la scrive lo sceneggiatore che già dai Mondiali ha un chiodo fisso : l'esonero di Ancelotti. Romario, uno dei più grandi attaccanti della Seleção di un tempo, ha controreplicato al ct italiano che, con la consueta educazione, si era limitato a osservare che "O Baixinho", questo il suo soprannome, "parla tanto", aggiungendo però che tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Tanto è bastato per far tornare sull'argomento Romario.

Romario all'attacco

"Voglio dire ad Ancelotti che è vero: parlo molto, perché quando si tratta della Nazionale, ho lo spessore, il peso e l'autorevolezza per farlo. Non parlo per ottenere follower, né per compiacere qualcuno. Dico quello che penso", scrive Romario, che si rivolge al ct sottolineando: "Conservo ancora rispetto per te, visti i risultati ottenuti nei club in cui hai lavorato, ma non hai aggiunto nulla di nuovo al nostro calcio. Lo ripeto: dimettiti! Troveremo un altro allenatore capace di fare meglio di te. E te lo dico in faccia, senza mandare messaggi indiretti; lo dico anche al presidente della Cbf: è giunto il momento che ti lasci andare via".