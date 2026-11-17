Lionel Scaloni continuerà ancora a lungo, fino ai Mondiali del 2030. Lionel Messi no : lui ha deciso di interrompere la sua straordinaria carriera con la maglia dell'Albiceleste, ma la sua figura continua a dominare la scena nel ritiro dell'Argentina che sta preparando l'amichevole con Costa Rica. La nostalgia del "Diez" è già ai massimi livelli e c'è chi sogna il suo ritorno a breve, magari come componente dello staff tecnico di Scaloni per i prossimi Mondiali.

Le parole di Scaloni

Il ct, un po' sorpreso ma anche divertito, ha risposto: "Leo continuerà a giocare ben oltre il 2030 - dice il tecnico vice-campione del mondo -. Ha già detto che non giocherà più in nazionale, ma spero che prosegua la sua carriera da calciatore il più a lungo possibile. Poi se vuole venire qui, non c'è alcun problema. Ora che Walter non è più con noi...". Scaloni si riferisce a Walter Samuel che ha deciso di interrompere la collaborazione con l'Afa e che potrebbe presto entrare nello staff tecnico di qualche club europeo, magari in quello dell'Inter di Chivu.