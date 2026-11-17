Con la maglia del Manchester United ha vinto tra il 2004 e il 2017 ben 19 trofei, tra cui 5 Premier League e una Champions, consacrandosi come uno dei migliori attaccanti di sempre in Premier League e il miglior marcatore nella storia del club con 253 gol in 559 presenze. Eppure, Wayne Rooney ha passato dei momenti assai difficili, a tal punto da aver pensato al suicidio. Ne ha parlato lui stesso al podcast "Midpoint" di Gabby Logan.

"Era il periodo migliore della mia carriera ma faticavo a gestire tutto"

"Bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e non facevo altro che bere", confessa Rooney riguardo il momento più buio della sua esistenza. "Probabilmente era il periodo migliore della mia carriera dal punto di vista sportivo, ma facevo fatica a gestire il tutto", rivela l'ex capitano dei Red Devils e della nazionale inglese, il quale, dopo essersi confidato con la sua famiglia e sua moglie Coleen, ha capito che aveva "bisogno di aiuto. Guardando indietro, posso dire che ero egoista, ma sapevo di stare attraversando un periodo che mi stava davvero mettendo a dura prova. Non volevo che Kai - suo figlio maggiore, oggi diciassettenne e protagonista nelle giovanili del Manchester United - mi vedesse in quello stato, ed è per questo che mi nascondevo. Sono arrivato al punto di pensare al suicidio. Non volevo stare con nessuno. Non volevo vedere la gente per strada. Non volevo entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio sul campo da calcio, ma per tutto il resto ho fatto davvero fatica".

L'aiuto della moglie: "Mi è sempre rimasta accanto"

"Non volevo mostrare alcuna debolezza, quindi cercavo di nasconderla - prosegue Rooney -. Anche se sapevo in che situazione mi trovavo, era difficile ammettere davvero di esserci, perché mi sembrava che farlo mi facesse sentire meno uomo. Mi sono rivolto a uno psicologo per cercare di capire cosa mi stesse succedendo perché, ripensandoci, ero probabilmente all’apice della mia carriera, avevo appena avuto un figlio piccolo e mi ero appena sposato. Avrebbe dovuto essere il momento più felice della mia vita, ma non lo era. Probabilmente è stato il momento più buio a causa dei comportamenti egoistici che stavo assumendo". La leggenda del calcio inglese, ritiratosi nel 2021 dopo l'ultima esperienza al, ne è uscito grazie al supporto della moglie Coleen: "Mi ha aiutato tantissimo. Avrebbe potuto andarsene, la situazione era davvero grave, ma mi è rimasta accanto e mi ha aiutato a superarla", conclude.