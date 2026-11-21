Jamal Musiala ormai è un caso al Bayern Monaco . Il 23enne trequartista tedesco è tornato in campo ieri nel deludente pareggio col Colonia, giocando una ventina di minuti, i primi dopo oltre due mesi di stop. Fra infortuni e altri problemi - ad agosto ha accusato due malori in campo nel giro di pochi giorni e gli è stata diagnosticata una disfunzione neurologica -, Musiala è stato messo in discussione dalla stessa dirigenza del Bayern, da Uli Hoeness ("non sappiamo se riuscirà mai a ritrovare il livello di rendimento che aveva prima") a Jan-Christian Dreesen ("se nel percorso di recupero dovesse diventare un giocatore diverso, dovremo parlarne") visto il ricco contratto che lo lega ai bavaresi.

Rummenigge su Musiala

Anche Karl-Heinz Rummenigge, oggi membro del consiglio di sorveglianza del Bayern, si è soffermato sulla situazione del giocatore: "Non vedo nulla di controverso in quello che hanno detto Hoeness e Dreesen. È noto che abbia un problema di salute ed è altrettanto noto che abbia un contratto che prevede cifre molto elevate. Come club, dobbiamo valutare come gestire questa situazione. Penso che sia un atteggiamento responsabile e assolutamente normale". In altre parole il Bayern non esclude di affrontare col ragazzo una possibile riduzione dell'ingaggio e a un certo punto anche una cessione potrebbe essere oggetto di riflessione.

"Non vedo Jamal lontano dal club"

"Non riesco a immaginare che Jamal lasci il club, né che un'altra società sia disposta a ingaggiarlo in queste circostanze - ha sottolineato Rummenigge a Sky Sport DE -. Questo è un problema. Penso che abbiamo gestito la situazione con il giocatore con grande sensibilità e che tutti noi siamo interessati a vederlo tornare, idealmente nelle migliori condizioni possibili. Ma cosa succederebbe se questo non dovesse accadere? A quel punto, naturalmente, dovremmo comunque prendere in considerazione le implicazioni finanziarie. E penso che questa sia una decisione che, purtroppo, il consiglio direttivo e il consiglio di sorveglianza potrebbero essere chiamati a prendere. Vogliamo che torni e giochi bene. Se questo non dovesse accadere, però, dovremo valutare le nostre opzioni". E sulla possibilità di tornare sul mercato a gennaio per un attaccante, Rummenigge temporeggia: "Aspettiamo di vedere per quanto tempo Harry Kane resterà fuori e per quanto tempo sarà indisponibile Olise. Credo comunque che Olise dovrebbe tornare a disposizione per la partita di Champions League di mercoledì".