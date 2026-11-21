Il Psg vince, ma perde anche Doué: infortunio shock. Dortmund in vetta, Bayern sorpassato
NIZZA (Francia) - Vittoria in rimonta per il Psg, che espugna il campo del Nizza. I padroni di casa sorprendono la formazione parigina dopo appena otto minuti con la rete di Amoura su assist di Clauss. La reazione del Psg si concretizza nel giro di sessanta secondi: al 31' Mayulu ristabilisce la parità su calcio di rigore, mentre al 32' Désiré Doué firma il sorpasso sfruttando l'assist di Hakimi. Proprio il talento francese è però costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un brutto infortunio al 44', lasciando il posto a Ferran Torres che all'85' cala il tris per i bicampioni d'Europa che conquistano tre punti preziosi per la corsa al titolo. Inutile al 95' il gol di Abdi che segna il definitivo 2-3. A tenere in apprensione il Psg, però, sono proprio le condizioni di Doué, la cui entità dell'infortunio sarà da valutare nelle prossime ore. Doué stava difendendo un pallone provando a danzare sullo stesso. Nel momento in cui, dopo un ottimo gioco di gambe, ha provato a coprire la sfera con la gamba destra ecco il crack. A quanto pare il ginocchio ha ceduto e il nazionale francese si è accasciato sul terreno di gioco urlando tutto il suo dolore.
Borussia Dortmund in vetta alla Bundesliga
Il Borussia Dortmund approfitta del passo falso del Bayern Monaco contro il Colonia e si prende la vetta della Bundesliga. La formazione di Kovac si impone per 1-0 sul campo del Borussia Mönchengladbach grazie alla rete di Felix Nmecha all'80', salendo a quota 24 punti in classifica, due in più dei bavaresi e del Friburgo. Proprio quest'ultimo espugna il campo dell'Elversberg per 1-0 con il gol di Matanovic al 68'. Dilaga invece il Lipsia, che travolge per 5-1 l'Union Berlino: al vantaggio di Nusa su rigore al 18' risponde Aebischer al 41', prima che nella ripresa si scateni la formazione di Demichelis con le reti di Romulo (50'), Gruda (72'), Reitz (76') e Baku (89'). Quattro gol anche per il Bayer Leverkusen, che liquida il Paderborn per 4-0 grazie alla doppietta di Afonso Moreira (14' e 48') e alle firme dell'ex Roma Schick (51') ed Ezequiel Fernandez (59'). Successo di misura, infine, per l'Eintracht Francoforte, che batte per 1-0 l'Hoffenheim con la rete di Burkardt al 25'. Gli ospiti chiudono in dieci per l'espulsione di Kabak nel recupero.
Liga, sorridono Alaves e Valencia
In Spagna torna a vincere l'Alaves, che supera per 3-1 il Deportivo La Coruna. Bastano due minuti ad Angel Perez per sbloccare il risultato, mentre l'autorete di Tenaglia al 41' rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa Lucas Boyé prima fallisce un calcio di rigore al 55', poi si riscatta firmando il nuovo vantaggio al 62'. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Denis Suarez al 90'. Tre punti pesanti in chiave salvezza anche per il Valencia, che espugna il campo del Rayo Vallecano per 1-0 grazie alla rete di José Copete al 41', su assist di Javi Guerra. I padroni di casa, nonostante i numerosi tentativi nella ripresa, non riescono a trovare la via del pareggio.
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