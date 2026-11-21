NIZZA (Francia) - Vittoria in rimonta per il Psg, che espugna il campo del Nizza. I padroni di casa sorprendono la formazione parigina dopo appena otto minuti con la rete di Amoura su assist di Clauss. La reazione del Psg si concretizza nel giro di sessanta secondi: al 31' Mayulu ristabilisce la parità su calcio di rigore, mentre al 32' Désiré Doué firma il sorpasso sfruttando l'assist di Hakimi. Proprio il talento francese è però costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un brutto infortunio al 44', lasciando il posto a Ferran Torres che all'85' cala il tris per i bicampioni d'Europa che conquistano tre punti preziosi per la corsa al titolo. Inutile al 95' il gol di Abdi che segna il definitivo 2-3. A tenere in apprensione il Psg, però, sono proprio le condizioni di Doué, la cui entità dell'infortunio sarà da valutare nelle prossime ore. Doué stava difendendo un pallone provando a danzare sullo stesso. Nel momento in cui, dopo un ottimo gioco di gambe, ha provato a coprire la sfera con la gamba destra ecco il crack. A quanto pare il ginocchio ha ceduto e il nazionale francese si è accasciato sul terreno di gioco urlando tutto il suo dolore.