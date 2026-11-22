Dal trionfo al pronto soccorso. È la notte da leoni di Leandro Paredes , che dopo avere trionfato in finale di Coppa Sudamericana battendo per 2-0 l'Atletico Mineiro - rompendo il digiuno internazionale lungo 18 anni del Boca Juniors - è svenuto in diretta tv a causa di un calo di pressione provocato dalla disadratazione e dagli oltre 35 gradi registrati allo Stadio metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, Colombia, dove sabato 21 novembre si è disputata la finale. Schierato titolare, l'ex Juve è stato poi chiamato in panchina al 58' minuto proprio per il calo di pressione sofferto in campo, venendo inoltre accompagnato dall'ovazione dei tifosi che ne hanno applaudito la prestazione. Ritrovate le energie, Paredes si è poi unito alla festa lasciandosi andare alle lacrime di gioia per il raggiungimento dello storico traguardo. Invitato a rispondere ai microfoni dell'emittente Dsports, Paredes si è presentato davanti le telecamere visibilmente provato oltre che emozionato. Così, pochi secondi dopo aver risposto sul trionfo, l'argentino ha improvvisamente perso i sensi e ricevuto l'immediato intervento dei soccorsi. Momenti di paura che si sono fortunatamente risolti in pochi minuti, con il giocatore che una volta ripreso conoscenza è stato trasportato presso una clinica del luogo per sottoporsi agli accertamenti.

"Faceva fatica e l'ho sostituito"

A ricostruire l'accaduto è stato il tecnico del Boca Rodolfo "Vasco" Arruabarrena: "Aveva iniziato ad avvertire vertigini e un calo fisico già alla fine del primo tempo. Nell'intervallo sembrava essersi ripreso, ma dopo dieci minuti della ripresa faticava nei movimenti laterali ed è stato onesto nel chiedere il cambio. Al di là del fuoriclasse che è in campo, è un leader positivo che tira fuori il meglio da tutti". Paredes ha poi pubblicato un messaggio dalla barella dell'ospedale, con cui ha voluto rassicurare i tifosi sui propri profili social: "Sto bene; viva il Boca, oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi: è stato solo un giramento di testa dovuto a tutto quel vorticare!". Un piccolo brivido finale che non rovina la gioia di un ritorno sognato fin dal giorno del suo addio: "Ho realizzato un sogno, questa è una felicità assoluta".

Paredes: numeri e trionfi

Cresciuto nelle giovanili del Boca, Paredes vanta un lungo trascorso in Serie A tra Chievo, Roma, Empoli e Juventus, dove è giunto nell'agosto del 2022 per poi chiudere il proprio bilancio in bianconero con 1 gol e 1 assist in 35 presenze complessive. Sono invece 13 i gol e 11 gli assist realizzati in 135 presenze con la maglia della Roma, dove ha fatto ritorno per 3 volte in carriera. Nel suo curriculum, anche le 3 stagioni al Psg precedenti il trasferimento alla Continassa. Questo invece il suo palmarès: