Manchester United, esordio shock di Pochettino: ne prende 4 ed è penultimo in Premier
Barcellona in rimonta
Rimonta spettacolare del Barcellona, che supera 3-2 il Villarreal e consolida il primato con 36 punti, a +3 sul Real Madrid. Ospiti avanti di due reti dopo appena sette minuti grazie all'ex Inter Buchanan e Oluwaseyi. Yamal fallisce un rigore nel primo tempo, ma nella ripresa i blaugrana ribaltano tutto in dieci minuti: segnano Gerard Martin e Fermin Lopez, poi l'autogol di Pau Navarro completa la rimonta. Successo anche per il Racing Santander, che piega 3-2 la Real Sociedad: doppietta di Zabiri e rigore decisivo di Sergio Canales, mentre agli ospiti non bastano Oyarzabal e Guedes. Il Racing sale a 17 punti, al settimo posto, mentre la Real Sociedad resta quinta a quota 22.
Bundesliga e Ligue 1
In Germania l'Augsburg batte 3-1 il Mainz grazie alla doppietta di Gregoritsch e al gol di Juma Bah; inutile la rete ospite di Königsdörffer. L'Augsburg sale al decimo posto con 12 punti, superando il Mainz, fermo a 10. Poker del Werder Brema che batte 4-0 l'Amburgo: Friedl, doppietta di Njinmah e il solito Fullkrug per conquistare il sesto posto. In Francia il Paris FC travolge 4-0 l'Angers con le reti di Zabi, Maxime Lopez e degli azzurri Koleosho e Coppola. I parigini conquistano il secondo posto con 23 punti, portandosi a sole tre lunghezze dal Psg capolista. Angers sempre penultimo, a quota 8. 1-1 invece tra Lorient e Rennes che restano a distanza di un punto nel mezzo della classifica di Ligue 1.
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