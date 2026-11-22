Barcellona in rimonta

Alla prima uscita da allenatore dei Red Devils, il tecnico argentino incassa una pesantissimaUna serata da dimenticare, segnata dall'inferiorità numerica dopo appena otto minuti e dal dominio assoluto dei padroni di casa. Avvio travolgente deiNella ripresa il Liverpool continua e. I Reds sfiorano ancora il gol con Isak e Van Dijk, primaNotte fonda per lo United e debutto da incubo per Pochettino., decisivo nel recupero. I padroni di casa salgono all’11° posto con 14 punti, mentre il Brighton resta secondo a quota 22, insieme al Manchester City.

Rimonta spettacolare del Barcellona, che supera 3-2 il Villarreal e consolida il primato con 36 punti, a +3 sul Real Madrid. Ospiti avanti di due reti dopo appena sette minuti grazie all'ex Inter Buchanan e Oluwaseyi. Yamal fallisce un rigore nel primo tempo, ma nella ripresa i blaugrana ribaltano tutto in dieci minuti: segnano Gerard Martin e Fermin Lopez, poi l'autogol di Pau Navarro completa la rimonta. Successo anche per il Racing Santander, che piega 3-2 la Real Sociedad: doppietta di Zabiri e rigore decisivo di Sergio Canales, mentre agli ospiti non bastano Oyarzabal e Guedes. Il Racing sale a 17 punti, al settimo posto, mentre la Real Sociedad resta quinta a quota 22.