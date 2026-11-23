Con due gol in due minuti di Lewis-Potter tra il 23' e il 25', il Brentford sbriga la pratica Everton già nel primo tempo. Con gli ospiti che rimangono in inferiorità numerica dal 40' per l'espulsione diretta rimediata da Tarkowski, nella ripresa arrivano anche il tris di Janelt (67') e il poker di Carvalho (90') che fanno calare definitivamente il sipario al Community Stadium di Londra. I padroni di casa, grazie a questo successo, scavalcano di una lunghezza il Chelsea e gli stessi rivali odierni, fermi a quota 16, agganciando il Leeds al sesto posto.