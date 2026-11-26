“Ma è ubriaco?”. È questa la domanda che tifosi e calciatori si sarebbero posti guardando l'arbitro Hanna Hattab durante la prima frazione di Al Jazira-Gol Gohar, sfida di AFC Champions League Two disputata ad Abu Dhabi e conclusa 1-0 per i padroni di casa. Il fischietto siriano, 37 anni, è stato infatti sostituito all’intervallo dal quarto ufficiale Ammar Abu Alou, dopo un comportamento ritenuto anomalo e una serie di decisioni che hanno lasciato interdetti giocatori e staff delle due squadre.