"Ma è ubriaco?", arbitro in presunto stato di ebbrezza sostituito al 45': cosa è successo in campo
“Ma è ubriaco?”. È questa la domanda che tifosi e calciatori si sarebbero posti guardando l'arbitro Hanna Hattab durante la prima frazione di Al Jazira-Gol Gohar, sfida di AFC Champions League Two disputata ad Abu Dhabi e conclusa 1-0 per i padroni di casa. Il fischietto siriano, 37 anni, è stato infatti sostituito all’intervallo dal quarto ufficiale Ammar Abu Alou, dopo un comportamento ritenuto anomalo e una serie di decisioni che hanno lasciato interdetti giocatori e staff delle due squadre.
"Ma è ubriaco?": l'accusa all'arbitro
L’episodio più clamoroso è arrivato dopo un fallo a metà campo, quando Hattab ha chiamato a sé il portiere (distante decine di metri dall’azione) per mostrargli un cartellino giallo, ritenendolo erroneamente l’autore dell'intervento. Una svista che ha alimentato le accuse del Gol Gohar, che ha sostenuto come il direttore di gara stesse arbitrando in stato di ebbrezza. Il club iraniano ha minacciato di non rientrare in campo per la ripresa, costringendo l’AFC a intervenire e a ordinare la sostituzione del direttore di gara.
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