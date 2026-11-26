Quella che doveva essere una normale trasferta si è tramutata in un momento di forte tensione in volo per il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano . L’aereo, su cui viaggiava la formazione turca alla volta della Georgia, in previsione del match di Europa League con l’ Hapoel Beer Sheva , è stato raggiunto da un fulmine mentre era in aria. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso il volo particolarmente difficile, tanto che diversi passeggeri lo hanno descritto come il peggiore mai affrontato in aereo.

Besiktas, cosa è successo in volo

A raccontare quei momenti di grande paura sono stati i dirigenti del club turco, che hanno parlato a TRT Sport dopo essere scesi nuovamente terra. A causa del maltempo, il pilota non ha compiuto l’atterraggio a Batumi in sicurezza ed è stato obbligato a modificare la rotta e ad atterrare in Turchia. Per lasciarsi alle spalle l’episodio ed evitare ulteriori pericoli in quota, il club ha scelto di far continuare la trasferta verso Batumi interamente via terra. Pur risultando sulla carta la squadra di casa, il Besiktas non giocherà a Istanbul davanti ai propri tifosi per via delle sensibili tensioni diplomatiche: la Uefa ha infatti stabilito che le gare con le squadre israeliane si disputino in campo neutro all’estero.