Pari show tra Werder e M'gladbach

Una doppietta di Honorat e la rete di Diks illudono il Borussia M'gladbach che si fa rimontare in trasferta dal Werder Brema che acciuffa il 3-3 grazie alla doppietta di Dinkci e alla rete di Fullkrug. Nella Liga spagnola il Racing Santander cala il tris al Levante: padroni di casa avanti con Romero ma che si fanno travolgere dalle reti di Garcia (doppietta) e Zabiri.