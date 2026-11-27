Il Nottingham Forest batte il Chelsea, il Werder Brema pareggia in extremis con l'ex Milan Fullkrug
In Ligue 1 il Brest batte il Paris Fc di misura grazie alla rete di Zogbe nel primo tempo. In Premier il Chelsea cade in casa del Nottingham oer 3-2: una doppietta di Gibbs-White e la firma di Igor Jesus condannano i Blues al ko a cui non bastano le due reti di Emegha.
Pari show tra Werder e M'gladbach
Una doppietta di Honorat e la rete di Diks illudono il Borussia M'gladbach che si fa rimontare in trasferta dal Werder Brema che acciuffa il 3-3 grazie alla doppietta di Dinkci e alla rete di Fullkrug. Nella Liga spagnola il Racing Santander cala il tris al Levante: padroni di casa avanti con Romero ma che si fanno travolgere dalle reti di Garcia (doppietta) e Zabiri.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS