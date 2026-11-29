Barcellona show, cinquina al Deportivo nel segno di Raphinha e fuga in testa alla classifica
Un super Barcellona travolge 5-1 il Deportivo La Coruna e scappa in testa alla classifica della Liga. All'Estadio Riazor, i blaugrana passano subito in vantaggio dopo 2 minuti con Yamal, ma al minuto 9' arriva il pareggio immediato dell'ex Aubameyang. Al 20' Olmo riporta avanti i catalani, poi nella ripresa si scatena Raphinha, che realizza una tripletta e fa volare la squadra di Flick. Con questo successo il Barça si porta a 39 punti in testa alla classifica, a +5 sull'Atletico Madrid e +6 sul Real Madrid, sconfitto ieri a sorpresa dall'Alaves. Nell'incontro delle 14 è 1-1 tra Valencia e Osasuna, alle 18:30 Celta Vigo-Villarreal e alle 21 Real Sociedad-Siviglia. La 14a giornata di Liga si chiude domani, 30 novembre, con Espanyol-Getafe alle 21.
Pari Lipsia allo scadere, vince il Marsiglia
Nell'11° turno di Bundesliga finisce 2-2 lo scontro diretto per la Champions tra Friburgo e Lipsia. I padroni di casa vanno sul doppio vantaggio grazie a Matanovic ed Eggestein, poi l'ex Milan Nkunku e al 93' Baumgartner fissano il pareggio. Ora in campo Hoffenheim-Augsburg, alle 19:30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen. Nella 12a giornata di Ligue 1 invece l'Olympique Marsiglia passa 2-0 sul campo dell'Auxerre, a segno Gouiri e Paixao, da segnalare il rosso diretto all'ex Napoli Tuanzebe a fine primo tempo. In questo momento si stanno affrontando Tolosa e Rennes, a seguire Olympique Lione-Monaco alle 20:45.
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