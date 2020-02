Emre Can punge Sarri: "Al Borussia mi sento importante, prima no..."

DORTMUND (Germania) – “E' bello avere finalmente la sensazione di essere di nuovo importante. E' una sensazione che negli ultimi mesi non ho avuto. Spero che continui così”. Emre Can punge la Juventus. Dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato poco sotto la guida di Maurizio Sarri, l'ex centrocampista bianconero è già un leader al Borussia Dortmund, nonostante sia approdato in giallonero da appena due settimane: “Possiamo ottenere grandi risultati”, assicura Can all'emittente tedesca Sport1, dicendosi soddisfatto per il successo per 4-0, venerdì, contro l'Eintracht Francoforte: “Siamo rimasti solidi in difesa e abbiamo giocato bene in attacco, dobbiamo continuare così”.

Emre Can verso la Champions

Il Dortmund è attualmente al terzo posto e in piena corsa per il titolo tedesco, ma martedì c'è l'ostacolo Psg nell'andata degli ottavi di Champions: “Siamo di fronte a una delle migliori squadre del mondo – ammette Emre Can - non possiamo nasconderci. Se scendiamo in campo con fiducia possiamo vincere".