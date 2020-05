Bundesliga, Borussia D.-Bayern 0-1: gioiello di Kimmich, Flick a +7

DORTMUND - Nella prima gara della 28ª giornata della Bundesliga, il Bayern vince 1-0 in trasferta il big-match contro il Borussia Dortmund, al primo stop stagionale al Signal Iduna Park. L'incontro è deciso da un bellissimo pallonetto del centrocampista Kimmich, che lancia i ragazzi di Flick in vetta sempre più solitaria con 7 punti di vantaggio sui gialloneri di Favre.

Borussia D.-Bayern, la cronaca

I gialloneri di Favre iniziano spingendo e sfiorano il vantaggio dopo soli 32 secondi di gara: spericolata uscita di Neuer, Haaland calcia verso la porta sguarnita e Boateng salva sulla linea. Al 4’ diagonale debole di Brandt e facile parata di Neuer. Al 10’ Guerreiro segna di testa, ma non esulta neppure perché Hazard, autore dell’assist, è in netto fuorigioco. Il Bayern si scuote e inizia a pungere: all’11’ l’ex giallonero Lewandowski costringe Bürki alla prima parata del suo match e al 19’ il portiere del Dortmund è superato da un rasoterra ravvicinato di Gnabry, ma capitan Piszczek caccia via il pallone dalla linea di porta. Poco dopo la mezz’ora Haaland prova l’incursione solitaria, ma è fermato dal muro del Bayern, che poi sblocca il match al 43’: Kimmich si inventa un fantastico pallonetto dal limite dell’area che Bürki riesce soltanto a sfiorare.

Palo di Lewandowski

Nel secondo tempo, al 54’, la formazione di Flick va vicina al raddoppio con Goretzka, che costringe Bürki alla deviazione in tuffo. Cinque minuti più tardi replica Haaland in area del Bayern, ma è ancora Boateng a salvare Neuer, deviando in angolo. Il difensore del Bayer sembra toccare il pallone con un braccio, ma tutto fila liscio senza l’intervento degli arbitri. Al 77’ Hazard manca di pochissimo il bersaglio, ma è pescato in fuorigioco, poi Neuer respinge a mani aperte, all’81’, un missile di Dahoud. Un paio di minuti più tardi Lewandowski ha l’opportunità di chiudere i conti, ma colpisce il palo. Il risultato comunque non cambia: il Bayern vince 1-0 il 'Klassiker' e sogna il trionfo in Bundesliga.