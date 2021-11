Kehl: "Haaland? Lotteremo per trattenerlo al Dortmund"

DORTMUND (Germania) - "Stiamo cercando di fare il possibile per far capire al ragazzo che siamo una delle migliori scelte per la sua crescita. Qui può migliorare ancora tanto in tranquillità e pensiamo di poterlo convincere, di sicuro noi lotteremo e faremo di tutto per continuare con lui. Non e' stata presa ancora una decisione, serve ancora tempo". Con queste parole rilasciate alla Bild, Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato del futuro di Erling Haaland. Il norvegese, al momento, è l'attaccante più ricercato al mondo, obiettivo numero 1 del Real Madrid e sogno di tanti altri grandi club. Tutti lo immaginano al centro del proprio reparto offensivo per poter puntare a trofei nel presente e nel futuro. Haaland ha un contratto fino al 2024 con il Borussia Dortmund, ma la clausola rescissoria di 75 milioni di euro non permette al club tedesco, vista la potenza economica di alcuni pretendenti, di dormire sonni tranquilli.