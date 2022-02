Bundesliga, Lipsia: 3-1 al Colonia, Tedesco sale al quarto posto

LIPSIA - La netta vittoria del Lipsia sul Colonia per 3-1 apre la ventiduesima giornata di Bundesliga. Alla Red Bull Arena partita senza storia, con i padroni di casa gestiscono la partita sin dai primi minuti sbloccando il risultato al 25', con Nkunku che batte il portiere avversario su punizione. Poi nella ripresa arrivano le reti ravvicinate di Dani Olmo (54') e Angelino (57') che chiudono la partita. La reazione del Colonia arriva solo nel finale, con il gol di Lemperle al 91' che non cambia la storia della gara. Grazie a questa importante vittoria il Lipsia si riscatta dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco e sale al quarto posto in classifica con 34 punti, superando proprio il Colonia.