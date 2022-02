Reus trascina il Borussia Dortmund: ora il Bayern è più vicino

BERLINO (GERMANIA) - Vittoria importante del Borussia Dortmund sul campo dell'Union Berlino. I gialloneri vincono 3-0 in trasferta e sfruttano così il passo falso del Bayern Monaco avvicinandosi alla capolista: ora sono secondi in classifica con sei punti di distanza dal Bayern primo. La partita a Berlino contro l'Union parte subito in discesa per il Borussia che, senza Haaland, già dopo 25' minuti di gioco nel primo tempo sono avanti di due gol grazie alla doppietta di Reus. Nella ripresa, arriva il definitivo 0-3 firmato da Guerreiro. Seconda sconfitta di fila per l'Union Berlino, che resta a quota 34 con Lipsia e Friburgo.