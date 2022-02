Lettera anonima minaccia il Bayern Monaco: "Sporchi maiali"

AMBURGO (Germania) - La polizia tedesca ha avviato un'indagine verso ignoti in relazione ad una lettera anonima pervenuta al St.Pauli, squadra di Amburgo militante in seconda divisione tedesca: nella missiva diversi giocatori del Bayern Monaco sono stati minacciati di morte. Come riporta Bild, nella lettera, intitolata "salva il campionato, salva il calcio, uccidi i maiali sporchi bavaresi", compaiono i nomi di Robert Lewandowski, Serge Gnabry e del capitano, Manuel Neuer. Il Bayern non ha ancora commentato l'accaduto. La squadra di Jurgen Nagelsmann affronterà stasera il Salisburgo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.