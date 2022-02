Bundesliga, l'Hoffenheim batte il Wolsburg ed è 4°. Vince il Friburgo

Il Friburgo sale al quarto posto in classifica con 37 punti battendo in trasferta per 2-1 l'Augsburg, che resta così sedicesimo a quota 22. I biancorossi trovano subito il vantaggio al 4' con Nils Petersen ma al 16' i padroni di casa pareggiano i conti con Michael Gregoritsch. La rete decisiva in favore degli ospiti arriva al 26' con Nico Schlotterbeck. Gli uomini di Christian Streich, dunque, si portano a -4 dal terzo posto, presidiato attualmente dal Bayer Leverkusen. Trionfa in rimonta l'Hoffenheim che raggiunge il Friburgo in classifica: i biancazzurri vanno sotto al 36' contro il Wolfsburg, con il gol di Wind, ma nella seconda metà di gioco ribaltano il risultato con Bruun Larsen al 73' e con il solito Andrej Kramaric al 78'. Vittoria preziosissima anche per l'Arminia Bielefeld, che supera in casa l'Union Berlino per 1-0 grazie alla rete al 53' del giapponese Masaya Okugawa e si porta a +3 dalla terzultima posizione. Nei bassifondi, non riesce a smuovere la classifica lo Stoccarda, che alla Mercedes Benz Arena pareggia 1-1 il Bochum: al vantaggio con autogol di Bella-Kotchap al 56', risponde Lowen al 94'. Lo Stoccarda resta così penultimo con 19 punti, mentre il Bochum è undicesimo a quota 29. Vince di misura, invece, il Colonia contro l'Eintracht Francoforte. Grazie a questi tre punti i padroni di casa salgono momentaneamente in sesta posizione, secondo ko di fila invece per gli ospiti. A decidere il match la rete all'84' di Modeste.