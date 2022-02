Il Bayern Monaco va sotto e poi dilaga: doppietta di Lewandowski

MONACO (GERMANIA) - Per 60' il Greuther Fürth, ultimo in Bundesliga con 13 punti, ha creduto nell'impresa di fermare il Bayern Monaco, che ha rivisto i fantasmi del clamoroso ko della scorsa giornata contro il Bochum (4-2). Nella ripresa i bavaresi si sono svegliati e hanno prima rimontato il vantaggio di Hrgota e poi hanno chiuso dilagando con un poker. Solito trascinatore Lewandowski, autore di una doppietta, e decisivi l'autogol di Griesbeck e Choupo-Moting per il 4-1 finale. Con questa vittoria il Bayern sale in classifica a 55 punti, a +6 dal Borussia Dortmund che travolge il Borussia M'gladbach: al Signal Iduna Park finisce 6-0. La squadra di Marco Rose, reduce dalla brutta sconfitta in Europa League contro il Rangers di Ramsey, continua ad inseguire quella di Nagelsmann grazie alle reti di Malen, Wolf, Moukoko, Emre Can (rigore) e Reus (doppietta). La domenica della Bundesliga si chiude con un'altra partita senso unico, stavolta con il Lipsia che piega l'Herta Berlino per 6-1 grazie alle reti di Henrics, Dani Olmo, Haidara, Poulsen e Nkunku (doppietta). In mezzo inutile la rete del momentaneo pareggio di Jovetic per l'Hertha, che rimane in 10 al 60' per l'espulsione a Kempf. La squadra di Domenico Tedesco conserva così il suo quarto posto.