Bundesliga, il Leverkusen vince 3-0. Ok il Friburgo: segna Grifo

Il sabato pomeriggio della 24esimo turno di Bundesliga restituisce due grandi conferme nelle zone alte della classifica. La prima è quella del Leverkusen, che consolida il terzo posto in campionato con 44 punti imponendosi per 3-0 sull'Arminia Bielefeld, grazie al gol al 26' di Lucas Alario e alla doppietta di Moussa Diaby (57' e 81'). La seconda è quella del sorprendente Friburgo di Christian Streich, che batte in casa l'Hertha Berlino con il medesimo risultato grazie al rigore realizzato al 12' da Vincenzo Grifo e alle reti nel secondo tempo da Kevin Schade all'83' e Lucas Holer all'86'. Si tratta di un successo preziosissimo per la formazione biancorossa, che sale al 4° posto a quota 40 punti superando l'Hoffenheim (vittorioso ieri contro lo Stoccarda) grazie alla differenza reti a favore. Restando nella parte sinistra della classifica il Colonia pareggia in trasferta 1-1 con il Greuther Furth: al vantaggio ospite siglato da Kainz al 52', risponde Griesbeck al 69' per i padroni di casa. Pareggiano 'Gladbach e Wolfsburg: al Borussia-Park finisce 2-2, ma succede di tutto, con i biancoverdi che dopo essersi portati sul 2-0 con Wind al 6' e Bornauw al 33' si fanno rimontare da Marcus Thuram al 42' e Breel Embolo all'82', complice anche l'inferiorità numerica causata dell'espulsione al 70' di Lacroix. Il 'Gladbach rimane così 13esimo a 27 punti, mentre il Wolfsburg è ancora 12esimo seppur per una sola lunghezza. Infine, trionfa anche l'Union Berlino: 3-1 contro il Mainz con gol di Haraguchi (7'), Becker (56') e Awoniyi (75'). Inutile, per gli ospiti (in 10 dal 60' in poi per il rosso rimediato da Kohr) la rete al 90' di Burgzorg. I berlinesi sono settimi a 37 punti, temporaneamente a pari merito con il Lipsia, mentre il Mainz rimane alla nona posizione in classifica con 34 punti.