Covid, 19 positivi nel Mainz. Rinviato match di Bundesliga col Dortmund

MAINZ (GERMANIA) - Il Mainz ha annunciato che 19 membri del gruppo squadra hanno contratto il Covid e sono stati posti in isolamento. Il match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund in programma domenica 6 marzo è stato rinviato a mercoledì 16 marzo. Ad annunciarlo la Lega calcio tedesca. "Ci restano solo 14 giocatori e nessun portiere elegibile per la Bundesliga" ha detto a fine mattinata Christian Heidel, direttore sportivo del club, attualmente nono in classifica, presentando la richiesta di rinvio. Il regolamento della Lega tedesca prevede che una partita possa essere posticipata se una squadra ha meno di 16 giocatori validi, di cui almeno nove contratti professionistici, compreso un portiere. Diciannove persone del club, tra cui 13 giocatori e l'allenatore Bo Svensson, sono risultate positive.