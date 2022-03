Bundesliga, Augusta ok sul campo del Bielefeld: decide Caligiuri

BIELEFELD (GERMANIA) - L'Augusta si impone sul campo del Bielefeld ed ottiene tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Grazie ad una rete siglata da Caligiuri al 15' del secondo tempo, gli ospiti vincono lo scontro diretto e fanno un importante passo in avanti in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato con un'unica vera grande occasione per l'Augusta (un colpo di testa di Gregoritsch che sfiora il palo), gli uomini di Weinzieri sbloccano il risultato ad inizio ripresa, grazie ad una prodezza di Caligiuri. E' il gol decisivo.