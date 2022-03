Bundesliga, il Leverkusen frena il Bayern: ora c'è l'Atalanta

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Trova un pareggio nel 25° turno di Bundesliga, il Bayern Monaco che non va oltre l'1-1 con il Leverkusen. Naglesmann non approfitta totalmente del rinvio del'incontro del Dortmund, causa positività nel gruppo squadra del Mainz, allungando solo di un punto sui gialloneri e portandosi a +9. Gara aperta da Sule al 18' e rimessa in equilibrio al 36' dallo sfortunato autogol di Muller. Accade tutto nel primo tempo perchè nella ripresa le emozioni sono poche con il risultato che non cambia fino al fischio finale. Le Aspirine di Seoane restano così al terzo posto, con 45 punti, e si preparano per affrontare l'Atalanta di Gasperini nell'andata degli ottavi di Europa League.