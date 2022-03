Posch stende il Colonia: Hoffenheim quarto in Bundesliga

COLONIA (GERMANIA) - L'Hoffenheim batte 1-0 il Colonia in trasferta e conquista il quarto posto in Bundesliga. La squadra di Hoeness espugna il RheinEnergieSTADION grazie a una rete di Posch al 61' portando a tre la striscia di vittorie consecutive. Un match equilibrato che aveva visto i padroni di casa passare avanti con Modeste 2' prima della rete ospite, ma il guardalinee ha alzato la bandierina strozzando in gola l'urlo di gioia dei tifosi del Colonia. Appena 120" dopo il difensore austriaco è stato bravo a mettere dentro da pochi passi il perfetto traversone morbido di David Raum con un colpo di testa all'angolino. L'Hoffenheim supera così in un solo colpo Friburgo e Lipsia (lo scontro diretto tra queste due formazione in questo turno è finito 1-1) e nel prossimo turno è chiamato a rispondere presente anche contro la capolista Bayern Monaco.