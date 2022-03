Raphael Guerreiro è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è il Borussia Dortmund, tramite un comunicato dal profilo Twitter del club. L’esterno della nazionale portoghese si trova già in isolamento, proprio come il suo compagno di squadra Mats Hummels, dopo aver accusato sintomi inflenzali. Il club tedesco ha voluto specificare che, per quanto riguarda il difensore tedesco, l’esito del tampone è ancora incerto.