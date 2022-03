Bayern, altro stop: pari con l'Hoffenheim, si riapre la Bundesliga

HOFFENHEIM (Germania) - Al Bayern Monaco non basta il 29° gol in Bundesliga di Lewandowski, il 43° stagionale in 36 partite, per evitare il secondo 1-1 consecutivo dopo quello contro il Leverkusen. Anche l'Hoffenheim, in rete al 32' con Baumgartner prima del pari di Lewa, ferma la marcia della squadra di Nagelsmann, ora a 60 punti e a +10 sul Borussia Dortmund, che però deve giocare due partite e può finire a -4, riaprendo la corsa al titolo.