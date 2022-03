Cade il Leverkusen. Il Dortmund ritrova Haaland e accorcia sul Bayern

LEVERKUSEN (Germania) - Il Colonia beffa il Bayer Leverkusen e si aggiudica il derby del Reno: la squadra di Baumgart ringrazia il gol Schindler al 67' e batte 1-0 quella di Seoane nel match della Bay Arena valido per la 26ª giornata di Bundesliga. Il centrocampista 28enne, subentrato a Skhiri solo tre minuti prima, sfrutta al meglio un assist di Ljubicic in area per battere Hradecky con un preciso piatto destro al volo, consentendo ai suoi di superare il classifica l'Union Berlino e guadagnare la settima posizione. Restano invece al terzo posto le "aspirine", che però vede avvicinarsi pericolosamente il Friburgo, sotto solo di un punto. Altra brutta notizia del pomeriggio per Seoane è l'infortunio al minuto 27 del talento 2003 Wirtz , uscito in lacrime, che molto proabilmente non sarà a disposizioen nel ritorno degli ottavi di Europa League contro l' Atalanta

Torna Haaland, il Dortmund accorcia sul Bayern

Il Dortmund approfitta del pareggio del Bayern e supera il Bielefeld per 1-0 portandosi a -7 dalla vetta della Bundesliga e con una partita ancora da recuperare.. La formazione di Rose supera un Arminia che subisce una battuta d'arresto nella corsa alla salvezza. Servono 21' ai gialloneri per passare in vantaggio con Wolf su assist di Thorgan Hazard. Nella ripresa c'è spazio per una traversa di Malen e per il ritorno in campo dopo un mese di stop per Erling Haaland che gioca una mezz'ora non riuscendo però a timbrare subito. Vince anche il Francoforte che batte in casa per 2-1 il Bochum: Polter illude gli ospiti, un autogol di Masovic e Kamada regalano il successo all'Eintracht.

Dortmund-Bielefeld, tabellino e statistiche

Bundesliga, i risultati