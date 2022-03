Guardalinee colpito da un bicchiere: Bochum-Borussia M. interrotta

BOCHUM - Bochum-Borussia Monchengladbach, gara valida per la 27esima giornata di Bundesliga, è stata interrotta a causa dei tifosi di casa. La partita, dopo un primo tempo senza emozioni la gara, si era sbloccata nella ripresa con Plea al 55' e il raddoppio di Embolo per gli ospiti al 61'. I tifosi di casa si sono innervositi per il risultato e al 71' il guardalinee Christian Gittelmann è stato colpito e ferito da un bicchiere lanciato da un tifosi dagli spalti. Immediata la reazione della squadra di casa che ha abbandonato il campo infuriata. Anche l'arbitro ha richiamato tutti i suoi assistenti. La partita è stata così sospesa, inizialmente solo momentaneamente poi definitivamente. Tramite i propri account sui social il Bochum ha condannato il gesto rivolgendo anche un messaggio di scuse al guardalinee colpito.