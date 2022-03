Il Lipsia frena in Bundesliga: 0-0 con il Francoforte. Vince il Leverkusen

LIPSIA (Germania) - Il Lipsia fa 0-0 nel 27° turno di Bundesliga contro il Francoforte e si prepara per la sfida che tra 18 giorni gli metterà di fronte, nella gara danta dei quarti di Europa League, l'Atalanta. Gara equilibrata, ma molto intensa per gli uomini di Tedesco che nel primo tempo sciupano ben quattro ocassioni da gol con Andrè Silva, Simakan, Olmo e Nkunku. Nella ripresa lo spartito non cambia e sono sempre i padroni di casa, ancora con Nkunku ed Olmo, a sfiorare in tre diversi istanti il vantaggio. La difesa dell'Eintracht si fa trovare sempre pronta, in Europa League ci sarà il Barcellona da affrontare, e porta a casa un punto importante, lasciando il Lipsia fermo al quarto posto con 45 punti.