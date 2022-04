L'Union Berlino batte 1-0 il Colonia e lo scavalca in classifica

BERLINO (Germania) - Nell'anticipo della 28ª giornata di Bundesliga l'Union Berlino batte 1-0 in casa il Colonia e torna al successo dopo tre turni: sono però gli ospiti a fare la partita nei primi 45', andando vicini al gol prima con Uth e poi con Hector, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi dalle parti di Schwabe solo con un tiro dal limite di Rani Khedira. Al rientro in campo però l'Union trova subito il gol vittoria: è il 49' quando Hector con uno sciagurato passaggio all'indietro innesca Awoniyi, che resta freddo di fronte al portiere e lo batte con un destro di prima sul secondo palo: e il 12° gol in campionato per il nigeriano. Un successo che consente ai berlinesi di salire a quota 41 punti e superare in classifica al settimo posto proprio il Colonia, fermo a 40: la zona Conference League dista adesso solo tre punti.