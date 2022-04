Russia, interrotta la diretta di Bundesliga per sostegno all'Ucraina

MOSCA (Russia) - Se la Premier League aveva chiuso definitivamente l'accordo per trasmettere le sue partite in Russia allo scoppio del conflitto con l'Ucraina, la Bundesliga ha preferito una maniera più "improvvisa" per contestare la guerra. Infatti in Russia, nello specifico sul canale "Match!Calcio3", la diretta televisiva del match di sabato sera tra il Borussia Dortmund ed il Lipsia ha subito un'interruzione. Il portale Adnkronos ha confermato che dopo 13 minuti dal fischio d'inizio il match è stato oscurato con slogan contro la guerra, come "Stop War" e "Stand with Ukraine", che apparivano sugli schermi.