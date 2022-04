Il Bayern Monaco trema dopo il pasticcio: il Friburgo ha fatto ricorso

FRIBURGO (Germania) - Il Friburgo ha fatto ricorso dopo il caos nel finale di partita contro il Bayern Monaco : nel match vinto 4-1 in trasferta nello scorso turno di Bundesliga, infatti, i bavaresi hanno schierato per circa 17 secondi dodici giocatori sul rettangolo di gioco (come ha fatto notare all'arbitro il giocatore dei padroni di casa Schlotterbeck): all'86' Nagelsmann decide di sostituire Tolisso e Coman per Sabitzer e Sule ma esce solo il primo: la dirigente del Bayern, Kathleen Kruger , espone sulla lavagna luminosa il numero 29, ossia quello indossato da Coman fino alla scorsa stagione, e non l'attuale 11, con l'ex Juve che dunque rimane sul terreno di gioco mentre Sule fa il suo ingresso. A quel punto scoppia il caos, gara interrotta per otto minuti prima di fare chiarezza e ripristinare la parità numerica. Ora il Friburgo annuncia, "dopo un'intensa riflessione", di aver presentato ricorso anche per "tutelare i diritti di altri club che potrebbero trovarsi in situazioni simili in futuro". Il Bayern, che sul campo aveva vinto 4-1, rischia la sconfitta a tavolino e vedrebbe scendere a sei punti il vantaggio sul Borussia Dortmund secondo mentre il Friburgo avrebbe la possibilità di aggancia il Lipsia in quarta posizione.

Friburgo: "La procedura non ci piace, ma facciamo ricorso"

"I responsabili dello Sport-Club Freiburg hanno discusso di come procedere dopo che l'FC Bayern Monaco ha commesso un errore nella partita della Bundesliga lo scorso sabato. Tutti gli aspetti che possono essere rilevanti nell'ambito della responsabilità complessiva del club, soprattutto in termini economici, sportivi e legali, sono stati approfonditi e discussi. Prima di tutto: siamo dentro questo problema non per colpa nostra. L'SC Freiburg non ha avuto alcuna parte o influenza sugli eventi in oggetto. Tuttavia, le regole legali e procedurali del DFB ci obbligano formalmente a svolgere un ruolo attivo al fine di far verificare legalmente i fatti. In linea di principio, non abbiamo alcun interesse in questo ruolo attivo, che ci è stato affidato contro la nostra volontà in termini di procedura, e ci sentiamo estremamente a disagio in questo. Riteniamo pertanto inappropriato questo regolamento procedurale nella sua costruzione complessiva. In definitiva, grava sul club completamente estraneo - in questo caso noi - la responsabilità di evidenziare una palese violazione delle regole. Tuttavia, dopo intense discussioni a diversi livelli e un esame legale, il consiglio dello Sport-Club Freiburg ha deciso di presentare ricorso contro la valutazione del gioco. I seguenti punti in particolare sono stati determinanti per la decisione:

- Creazione dell'opportunità per il tribunale sportivo di valutare e rispondere alle domande qui sorte sull'errore commesso dall'FC Bayern Monaco in termini di diritto sportivo.

- Creazione di una futura certezza del diritto in casi analoghi anche per altri club.

- Azione coerente dell'SC Freiburg in caso di violazione delle regole, indipendentemente dalla specifica situazione competitiva.

- Assunzione della responsabilità complessiva del club in termini economici e sportivi, tenendo conto degli interessi degli stakeholder.

- Prospettive legali di successo nei procedimenti giudiziari sportivi in ??relazione ai doveri esistenti di lealtà del consiglio nei confronti del club e questioni di responsabilità.

Una dettagliata giustificazione scritta sarà inviata al tribunale sportivo a tempo debito".