Bayern in 12 contro il Friburgo: non c'è la sconfitta a tavolino

BERLINO (Germania) - Il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca (Dfb) ha respinto il ricorso del Friburgo, che aveva chiesto la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Bayern Monaco, che nella partita di sabato scorso in Bundesliga - vinta 4-1 dai bavaresi - aveva giocato per 17 secondi con 12 uomini in campo. I giudici hanno stabilito, infatti, che la squadra campione di Germania non è stata responsabile dell'errore, causato invece dagli arbitri dell'incontro. Nei giorni scorsi, la scelta del Friburgo di ricorrere alla giustizia sportiva era stata duramente contestata dall'allenatore bavarese Julian Nagelsmann, che oggi invece ha detto di "non essere mai stato arrabbiato" con il Friburgo.