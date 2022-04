Bundesliga, il Borussia Dortmund piega lo Stoccarda e insegue il Bayern

STOCCARDA - Il Borussia Dortmund si riscatta dopo il crollo contro il Lipsia nel turno precedente e piega per 2-0 lo Stoccarda. Dopo neanche 6 minuti Marco Rose è già costretto al primo cambio con l'infortunio di Reyna. Al suo posto entra Brandt che risulterà essere il protagonista della partita: il centrocampista tedesco infatti realizza la doppietta che decide la partita, con il primo gol al 12' su assist di Haaland (inizialmente annullato per fuorigioco poi confermato dal Var) e il raddoppio al 71', stavolta su assist di Reus. Il Borussia Dortmund sale a 60 punti e continua ad inseguire il Bayern Monaco di Nagelsmann, attualmente in testa a -6 e con una partita in meno.